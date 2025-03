Lapresse.it - ‘La vita da grandi’, l’esordio alla regia di Greta Scarano con Matilda De Angelis: “Un film che ci esorta a sognare”

(LaPresse) Presentato venerdì a Roma “Lada Grandi”,d’esordiopercon protagonista Matilde De. Una pellicola coraggiosa che affronta temi scivolosi senza inciampare nella retorica. Unche si rivolge a tutti: “Io mi sono sentita addosso delle responsabilità fin da bambina – spiega– non ho convissuto con la disabilità ma mi sono resa conto che il diventare grandi è quando ricominci a prendere contatto con i tuoi sogni, a riaprire i cassetti e dire ce la posso fare. NelIrene fa questo ma solo grazie all’esempio del fratello – aggiunge – che è più libero e per sua natura li lascia sempre aperti quei cassetti. Io mi specchio in questo meccanismo che abbiamo ricreato, da piccola volevo fare la regista e ora sono qui”. Irene, che si prende cura del fratello autistico, è interpretata dade