La visita di JD Vance in Groenlandia

Il vice presidente degli Stati Uniti JDvenerdì 28 marzo sarà incon la moglie Usha, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Michael Waltz, il segretario all’energia Chris Wright e il senatore repubblicano Mike Lee dello Utah.visiterà la base della Us Space Force a oltre mille chilometri dalla capitale Nuuk, in quella che viene considerata l’ultima manifestazione dei progetti espansionistici americani sull’isola, che resta una regione autonoma della Danimarca.Inizialmente, il viaggio avrebbe dovuto essere solo un tour privato di Usha, attesa inper partecipare a eventi culturali e una gara di slitte trainate da cani. Laprogrammata, però, dopo i ripetuti commenti del presidente Donald Trump sulla necessità di annettere l’isola ricca di minerali, ha sollevato qualche perplessità.