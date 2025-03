Sport.quotidiano.net - La Virtus ritrova il sorriso: travolta l’Alba

Berlino (Germania), 28 marzo 2025 - Segnali di ripresa. Lapassa a Berlino imponendosi nettamente 64-108 nel terzultimo turno di Eurolega in casa dei tedeschi al termine di un confronto dominato dall’inizio alla fine. 40’ avanti nel punteggio la formazione di Dusko Ivanovic lancia importanti segnali di ripresa, ovviamente da parametrare all’avversario che Marco Belinelli e compagni si sono trovati di fronte e da confermare nelle prossime uscite. Una vittoria è comunque sempre una vittoria per lache interrompe a 5 la striscia di sconfitte consecutive e a 9 quelle consecutive di Eurolega. Alla Uber Arena di Berlino è sfida tra ultima e penultima di questa Eurolega.a referto in 11, senza l’indisponibile Momo Diouf, con Tucker e Grazulis a casa fuori dai piani bianconeri e in lista trasferimento.