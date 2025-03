Internazionale.it - La violenza delle bande giovanili preoccupa molti paesi europei

Leggi su Internazionale.it

In Svezia i ragazzi appartenenti alle gang sarebbero circa trentamila e i reati commessi dai giovanissimi sono in forte crescita. Fenomeni simili, spesso legati al traffico di droga, si verificano anche in altri. Il video. Leggi