Ilrestodelcarlino.it - La versione di Manuela: “Pierina voleva prendere un detective. E Louis aveva paura”

Rimini, 28 marzo 2025 –Dassilva temeva, o meglio, il fatto che la 78enne potesse assumere un investigatore privato per scoprire con chi la nuora intrattenesse una relazione extraconiugale. Il particolare sarebbe emerso ieri, nel corso della terza parte dell’incidente probatorio diBianchi, davanti al giudice per le indagini preliminari, Vinicio Cantarini.Bianchi, assistita dall’avvocata Nunzia Barzan e con il supporto tecnico di Davide Barzan, si è sottoposta per il terzo giorno consecutivo al fuoco di fila delle domande del gip, del pm Daniele Paci e dei consulenti delle parti. La donna, che il 4 ottobre 2023 ha ritrovato il corpo senza vita diPaganelli, avrebbe fornito nuovi dettagli a carico del 35enne senegalese. © Manuel Migliorini / Adriapress L’inquietudine diDassilva Caso: le intercettazioni ambientali trae LorisBianchi e il desiderio di giustizia L’inquietudine diDassilva Dassilva, difeso dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, ha sempre respinto le accuse, sminuendo la relazione avuta con la nuora della vittima.