La vasca interrata Roncello si difende dalla furia del clima Pronti 38 milioni

La vasca interrata. Roncello si difende dalla furia del clima. Pronti 3,8 milioni

Un’altra infrastruttura nel Vimercatese contro ladelche cambia e che ha già fatto tanti danni anche da queste parti. Questa volta BrianzAcque interverrà a, il piccolo borgo entrerà così nella rete di salvataggio messa a punto tassello dopo tassello dal gestore del ciclo idrico in questi anni sul territorio. Insieme al Comune l’azienda costruirà unavolano in via Locatelli da 3,8euro, completamente. Avrà una capacità di 1.500 metri cubi e regolerà il flusso delle acque piovane in caso di maltempo. L’obiettivo è quello di alleviare la pressione sulla rete fognaria, prevenendo situazioni critiche in zone che sono finite a mollo tante volte. Sono previsti anche una serie di impianti complementari: dal pompaggio per lo svuotamento alla fine delle precipitazioni al lavaggio automatico per la pulizia del fondo, alla deodorizzazione per il trattamento dell’aria.