Agi.it - La triste storia del tifoso del Wigan Athletic che ha commosso una città intera

Leggi su Agi.it

AGI - Un minuto di applausi per salutare un superche ha tenuto con il fiato sospeso e hauna: il Wigan, club di League One, la serie C inglese, renderà omaggio domani, sabato, prima della partita interna contro il Barnsley a Darren Orme, il 54enne trovato morto poco distante dal Brick Community Stadium dei suoi amati 'Latics'. La suaha creato un vero senso di comunità nellasatellite di 300 mila abitanti della Greater Manchester, come solo il calcio sa fare. Darren, soprannominato 'Mr. Wigan' perché da grandissimoera sempre presente in casa e in trasferta. Inera una figura molto amata che andava in bici al lavoro e dedicava tutto il suo tempo libero ai bianco-blu locali. Nel 2013 si era accampato per primo davanti alla biglietteria per la finale di Fa Cup del 2013 che il Wigan vinse poi a sorpresa sul Manchester City.