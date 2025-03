Lopinionista.it - La “Torta al formaggio” di Nicoletta Franceschini a Striscia la notizia

MILANO – Domani sera ala(Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi “Capolavori del mondo in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra la chef, che propone al pubblico dilala ricetta della “al”, sua interpretazione di un tipico piatto pasquale umbro: un soffice lievitato insaporito da pecorino romano, parmigiano, groviera e caciocavallo, proposta solitamente in accompagnamento a salumi.Classe 1987, originaria di Foligno, in provincia di Perugia,è la chef di Silene Piccolo Ristorante, nella sua città natale.eredita la passione per la cucina dalla nonna materna e la coltiva studiando prima all’Accademia di Niko Romito, poi lavorando al Reale di Castel di Sangro e al friulano L’Argine a Vencò, con Antonia Klugmann.