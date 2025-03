Notizie.com - La terra trema nel Sudest asiatico, due scosse fortissime di magnitudo 7.7 e 5.5: operai sotto le macerie di un grattacielo in costruzione

Una prima scossa di7.7, poi una seconda di 5.5 hanno colpito il, in Thailandia e in Birmania, con epicentro a Myanmar. Più di 40sono dispersiledi unin, la situazione.Lanel, scossa fortissima di7.7:ledi un(Foto di X) – notizie.comLa violentissima scossa è stata registrata dall’Istituto geosismico Usa, l’Usgs e non è ancora chiaro se ci siano morti.Undi trenta piani inè crollato a Bangkok. Fonti mediche locali hanno riferito che ci sarebbero 43rimasti intrappolatile.Molti edifici hanno subito forti danni. Lesono state avvertite anche nel Nord e nel Centro della Thailandia, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan.