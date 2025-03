Ilrestodelcarlino.it - La storia di Renato Gualandi, chef in tempo di guerra: la Carbonara diventa bolognese

Bologna, 28 marzo 2025 – Tra meno di un mese, il 21 aprile, saranno passati 80 anni dalla Liberazione di Bologna. E si festeggerà la libertà anche a tavola, perché il cibo, anzi, la sua mancanza, è stato uno dei segni di quei drammatici anni in cui si preparava quel che si poteva con quello che c’era. Una delle ricette più famose rimane la pasta antifascista dei fratelli Cervi, pasta, burro e parmigiano che cucinarono per tutto il paese di Campegine il 25 aprile del 1943 per festeggiare la caduta di Mussolini. Ma parlando strettamente della nostra città c’è un’altra ricetta che va ricordata e che tutto il mondo ritiene romana: si tratta della, che fu inventata dallocon altri ‘soldati cucinieri’, durante la liberazione di Roma, nel giugno del 1944, con gli ingredienti a disposizione.