La spada di latta dei volenterosi

Nessuno vuole mandare truppe in Ucraina, tranne il presidente francese e il premier inglese che cercano di far dimenticare i loro fallimenti in patria. Ma in questa guerra sono parte in causa e i russi non daranno mai l’ok alla spedizione. Restano solo parole..