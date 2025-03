Ilrestodelcarlino.it - La sindaca promuove il progetto di Marchetti

LaFranca Foronchi plaude aldell’imprenditore Gianlucadell’azienda Mt che ha acquisito l’hotel Murex, chiuso da anni, per trasformarlo in un nuovo condhotel 4 stelle Superior di prima linea, con ilpronto a partire nei prossimi mesi. "Siamo davvero contenti che la delibera del consiglio comunale sui condhotel (camere e appartamenti da realizzarsi nella stessa struttura riqualificata, ndr) – dice la prima cittadina – abbia trovato l’interesse di un imprenditore come Gianluca, che ha deciso di investire nella nostra città, tra l’altro in un’area bellissima come quella del porto". Ma poi la prima cittadina invita altri operatori, albergatori, a credere in tali norme urbanistiche e a credere nel rilancio del turismo cattolichino: "Abbiamo bisogno – continua la– che la nostra offerta ricettiva diventi sempre più di alta qualità".