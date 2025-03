Sport.quotidiano.net - La sfida, Marotta e Cuccurano allo sprint

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nel girone A l’Avis Sassocorvaro con 11 punti di vantaggio (a 5 giornate dal termine) è sempre più vicino al traguardo finale: la vittoria del campionato. Dietro al team del presidente Montanari l’Olimpia Macerata Feltria, in terza piazza il Casinina (a meno 21) al quarto posto (a meno 22) la Vadese. Fanalino di coda il Montelabbate. A caratterizzare il turno le 5 vittorie di cui 2 in trasferta. 16 le marcature, 4 in più della settimana precedente. I numeri. L’attacco più prolifico è dell’Avis Sassocorvaro (45 reti), club che vanta anche la miglior difesa (18 gol subiti) ed è soprattutto l’unico imbattuto del girone, La difesa più perforata è quella del Montelabbate (57). La Vadese è in serie positiva da 8 giornate e nelle ultime 6 ne ha vinte 5. I bomber: 14 reti: Alessio Brugnettini (Vigor San Sisto).