La scure di Trump sugli studenti pro-Pal | revocati oltre 300 visti E l’arresto di Rumeysa Ozturk ora è un caso – Il video

Le manette per strada, quando la giovane donna stava camminando vicino a casa per andare a interrompere il digiuno del Ramadan. Gli uomini del Dipartimento per la Sicurezza nazionale sono in cinque, tutti in borghese e a volto coperto. Qualcuno, pur spuntando dall’ombra, indossa anche occhiali da sole come se volesse imitare i più celebri film di spionaggio. Ma a essere arrestata, martedì mercoledì 26 marzo a Somerville, in Massachusetts, non è un agente segreto., 30enne originaria della Turchia, è una semplice studentessa di dottorato della Tufts University. Viene presa, fatta salire in macchina e portata in un centro di detenzione in Louisiana, a migliaia di chilometri da casa. Le accuse a suo carico non sono ancora state formulate ufficialmente, il segretario di Stato americano Marco Rubio si è limitato a definirla: «Uno di quei pazzi».