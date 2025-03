Lanazione.it - La scuola e la natura: "La casetta nel bosco?. Un edificio di qualità"

A grandi passi verso la realizzazione della nuovadell’infanzia di Vedute "Lanel", finanziato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Attualmente – spiega una nota – la ditta incaricata sta procedendo al montaggio della copertura, intervento che dovrebbe concludersi entro un paio di settimane. Dalla prossima settimana al via anche i lavori sugli impianti che, ricordiamo, consentiranno la classificazione del plesso scolastico in Near Zero Energy Building. Un obiettivo reso possibile grazie alle strutture che compongono l’involucro disperdente dell’e a tutti i componenti che costituiscono gli impianti meccanici, in particolare l’utilizzo di una pompa di calore idronica con impianto interno costituito da pannelli radianti a pavimento e l’impianto fotovoltaico sulla copertura, con potenza di picco pari a 13kWp.