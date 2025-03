Ilgiorno.it - La Santa Tenerezza di Dente: “Le mie canzoni a bassa voce parlano di ore piccole e futuro. Sanremo? Ora no, aspetto il tempo giusto. Lucio Corsi un alieno interessante”

Milano –stonate. No, sudate. O, almeno, così la pensaparlando della fatica nell’ ‘espellere’ in meno di due settimane i dieci i brani che impreziosiscono il nuovo album “” rendendo così l’urgenza una loro cifra distintiva. La sintesi artistica di un suo periodo della vita “non particolarmente felice” che gli ha permesso, però, di rendere la propria fragilità un contenitore di suoni, suggestioni, ricordi virati dal, come spiega parlando di questa sua nuova fatica “autobiografica al 102%” eccetto quella “La città ci manda a letto” condivisa con Emma Nolde che arriva a fine ascolto. “Appartengo alla categoria di quelli che la notte ‘chiudono’ i locali, incollati alla sedia finché non li buttano fuori” racconta il cantautore fidentino trapiantato da un ventennio a Milano, all’anagrafe Giuseppe Peveri, classe ’76.