Lortica.it - La rivoluzione del cognome materno: evviva il matriarcato, abbasso i padri (o no?)

Leggi su Lortica.it

Dario Franceschini ha lanciato la sua proposta: dare ai figli solo ildella madre. Finalmente! Dopo millenni di patriarcato, di lignaggi tracciati attraverso le barbe incolte degli avi, di dinastie costruite sui “De Rossi” e i “Bianchi”, è arrivato il momento di dire basta. E quale soluzione migliore se non eliminare completamente ilpaterno? Semplice, lineare, spiazzante. La parità di genere passa per la tabula rasa della tradizione.Ovviamente, la destra ha reagito con la solita compostezza. Salvini, noto per il suo approccio misurato e riflessivo, ha tuonato: “Cancelliamo i?”. E subito dopo, immaginiamo, avrà guardato il cielo in cerca di segnali di un’apocalisse imminente, magari un’eclissi totale provocata dal nuovo potere delle madri. Federico Mollicone di Fratelli d’Italia ha rincarato la dose, paventando il passaggio da un patriarcato secolare a un nuovo