Ilfattoquotidiano.it - La riforma della medicina di base fa perdere il rapporto col paziente: il mio dottore non è contento di ciò che accadrà

“Se io diventassi dipendente, i più contenti sarebbero mia moglie e mio figlio”, mi dice il mio medico digenerale – d’ora in poi Mmg – che vado ad interrogare per capire un po’ meglio un tema che oggi sta finalmente uscendo dalle discussioni nella categoria per interessare anche i comuni cittadini come me.I Mmg sono liberi professionisti che operano in convenzione con l’Asl. Questa stabilisce obblighi formativi, orari, reperibilità e tutte le condizioni del servizio offerto, inclusi i compensi, tarati sul numero di mutuati e sull’anzianità di servizio. Per farsi un’idea conviene fare riferimento ai dati forniti da Doctolib, una piattaforma di grande successo per gestione appuntamenti, prescrizioni e molto altro in tema dicoi pazienti: 5 ore settimanali di ambulatorio fino a 500 pazienti, 10 ore fra i 500 e i 1000, 15 ore oltre i 1000.