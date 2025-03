Sport.quotidiano.net - La Real Cerretese è promossa. Raggiunto il sogno Eccellenza

Un normale mercoledì di allenamento si è trasformato in una serata di grande festa. È successo alla, capolista del girone A di Promozione con 8 punti di vantaggio sul San Giuliano a due gare dalla fine, ma con i pisani che avevano una gara in meno. I biancoverdi iniziano l’allenamento in vista della gara interna di domenica prossima col Monsummano mentre la principale rivale scende in campo a Forte dei Marmi nel recupero, con l’obbligo di vincere. "Abbiamo cominciato l’allenamento sapendo che il Forte dei Marmi era in vantaggio e con la testa inevitabilmente in Versilia è stata una seduta un po’ anomala – racconta mister Andrea Petroni –. Poi durante la partitella finale è arrivata la notizia del ko del San Giuliano ed è partita la festa. Mi era capitato già di vincere un campionato con due giornate di anticipo, ma mai senza giocare".