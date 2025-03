Quotidiano.net - La proposta di Putin sull’Ucraina: “Amministrazione transitoria” sotto l'egida dell'Onu. La diretta

Roma, 28 marzo 2025 – Per il futuro'Ucraina il presidente russo Vladimirha lanciato l'idea di una “l''Onu, al fine di organizzare elezioni presidenziali “democratiche” nel paese e negoziare poi un accordo di pace con le nuove autorità. “Potremmo ovviamente discutere con gli Stati Uniti, anche con i paesi europei e, naturalmente, con i nostri partner e amici,l''Onu, la possibilità di istituire un'in Ucraina”, ha dichiaratodurante un viaggio a Murmansk. Il tutto dopo una giornata nella quale il gruppo dei “volenterosi” durante l’ultimo vertice aveva annunciato che presto ci sarebbe stata una “missione Gb-Francia in Ucraina”. epa11993735 Russian President Vladimirmeets with participants in the Rosatom's Arctic scientific and educational expeditions for children in Murmansk, Russia, 27 March 2025 (Issued 28 March 2025).