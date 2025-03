Lettera43.it - La proposta di Putin per l’Ucraina: «Amministrazione transitoria Onu e poi elezioni»

Vladimirha proposto l’istituzione di «un’» in Ucraina sotto la supervisione delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di organizzarepresidenziali «democratiche», e avviare negoziati di pace con le nuove autorità ucraine. «Potremmo naturalmente discutere con gli Stati Uniti, anche con i Paesi europei, e naturalmente con i nostri partner e amici, sotto l’egida dell’Onu, la possibilità di istituire un’di transizione in Ucraina», ha dichiarato il presidente russo durante una visita a Murmansk. Che ha poi chiarito come Mosca «sostiene la risoluzione pacifica dei conflitti, ma non a nostre spese».: «Oltre il 70 per cento dei territori di Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson sono stati liberati»Parlando con l’equipaggio del sottomarino nucleare Arkhangelsk,ha sottolineato che «l’iniziativa strategica è completamente nelle mani dei combattenti russi lungo tutta la linea del fronte».