Superguidatv.it - La Promessa, trame settimanali dal 29 marzo al 4 aprile 2025: Cruz costretta a chiedere scusa a Catalina

Leggi su Superguidatv.it

Cosa ci attende nelle prossime puntate Lain onda nella settimana dal 29al 4? Al centro dei riflettori troveremo Adriano, che si presenterà alla festa di bentornato di Manuel cone verrà messo in imbarazzo da. Poco dopo la marchesa saràa tornare sui suoi passi e dovràper il suo comportamento.AnticipazioniLabeffeggia Adrianosi presenta a palazzo per prendere parte alla cena di bentornato di Manuel, accompagnata da Adriano. Quest’ultimo appare visibilmente a disagio in un ambiente così raffinato.– anziché cercare di metterlo a suo agio – coglie l’occasione per metterlo ancor più in imbarazzo, rimarcando il fatto che l’abito che indossa apparteneva a Pelayo.Lope, Simona e Candela intanto, decidono di riprendere l’attività di produzione e vendita delle marmellate che un tempo svolgevano con, per raccogliere i fondi necessari per aiutare Virtudes a riprendersi suo figlio.