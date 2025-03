Iodonna.it - La prima tappa in Thailandia si rivela più dura del previsto: piccolo infortunio per Giulio Berruti, stanchezza per Nathalie Guetta e sorgono alleanze tra le coppie

Leggi su Iodonna.it

Nella quarta puntata di Pechino Express 2025 – trasmessa stasera, giovedì 27 marzo su Sky Uno e disponibile in streaming su NOW – i concorrenti hanno lasciato le Filippine per mettersi alla prova in. Dopo l’eliminazione degli Spettacolari, Gianluca Fubelli alias Scintilla e Federica Camba, e dei Primi ballerini, Virna Toppi e Nicola Del Freo, le 7 coppie sono partite alla volta di una nuova. Un nuovo traguardo a cui arrivare primi, per non rischiare di essere eliminati. “Pechino Express 2025”, scoppia lalite: i Cineasti rischiano di investire gli Estetici X Leggi anche › Eliminati I primi ballerini: la classifica e vincitori della Terza puntata di “Pechino Express 2025” Pechino Express 2025, quarta puntata: la classifica delle coppieBen 450 chilometri attraverso la Terra della libertà, «l’unico Paese del Sud-Est asiatico a non essere mai stato colonizzato.