Ilfattoquotidiano.it - “La prima cosa da fare non è il riarmo, la pace in Ucraina o a Gaza. Se vogliamo cambiare la società dobbiamo ritrovare gli altri”: così i Negrita

rompono il silenzio a sette anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio con “Canzoni per anni spietati”. Un progetto che è “resistenza poetica” lungo 9 brani, anticipati dai singoli “Non Esistono Innocenti Amico Mio”, “Noi Siamo Gli” e “Nel Blu (Lettera ai Padroni della Terra)”. Ci sono anche due omaggi “Song to Dylan”, brano ispirato a Bob Dylan, e una reinterpretazione di “Viva l’Italia” di Francesco De Gregori perché “ci serviva nel racconto globale, ci serviva una canzone che rappresentasse gli aspetti positivi e negativi di questa terra. Serviva lo schiaffo e la carezza, e ‘Viva l’Italia’ è il pezzo giusto”, spiega Pau, frontman della band aretina, durate la presentazione alla stampa milanese. Idall’8 aprile torneranno live con “Canzoni per anni spietati Tour 2025” che toccherà i principali club italiani.