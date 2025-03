Lanazione.it - La Polisportiva Carraia si riprende il vertice

Lasi è ripresa le vetta della classifica, per uno scorcio finale di "regular season" che si preannuncia combattutissimo ed equilibrato. Il campionato di Terza Categoria sta insomma proseguendo alla spicciolata, considerando i recuperi delle gare rinviate. Due di questi incontri sono stati recuperati mercoledì scorso in serata e hanno comunque avuto un impatto notevole sulla graduatoria. Iniziando dal, dicevamo: con l’1-0 interno inflitto al Carmignano (che ha sbagliato il rigore del possibile pareggio) ilè salito a quota 55 punti togliendo lo scettro di capolista a La Libertà Viaccia (adesso seconda a 53). Risalgono però anche le quotazione del Tobbiana (ora terza a quota 48) che pur non brillando contro il fanalino di coda La Briglia si è aggiudicato l’intera posta in palio: un gol di Rinaldi ha griffato l’1-0 esterno e consolidato il terzo posto per il sodalizio gialloblù.