Iodonna.it - La poetessa del rock non si aspettava di vedere l'amico fraterno provare sul palco della Carnegie Hall per il concerto tributo in suo onore

Leggi su Iodonna.it

Certe emozioni, anche per chi ha calcato i palchi di tutto il mondo, restano impossibili da nascondere. Patti Smith lo ha dimostrato durante le prove delPeople Have the Power: A Celebration of Patti Smith, quando un’inaspettata apparizione di Johnny Depp l’ha lasciata senza parole. Un video pubblicato su Instagram dallla fotografa Lynn Goldsmith la immortala con le mani sul viso, lo sguardo incantato mentre lui prova Dancing Barefoot. Un momento di pura sorpresa, che ha aggiunto una nota intima e speciale alla celebrazione. Patti Smith, gli amici, i dischi e la carriera guarda le foto Tutti per Patti Smith: una notte stellare allaLa serata, ospitata nella storicadi New York, ha visto salire sulalcune delle più grandi iconemusica.