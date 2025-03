Bergamonews.it - “La poesia è vita”, a Osio Sotto incontro con Paolo Nori

. Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano, lunedì 31 marzo, alle 21, ad, alla Sala della Comunità dell’oratorio in via Sant’Alessandro 3, ospita lo scrittore e traduttorenell’“La”.attraversa l’avventura poetica di Raffaello Baldini quasi come non ci fosse altro intorno. Ecco che non diversamente da quanto è accaduto con Dostoevskji e Achmatova, l’immaginazione di Baldini si scioglie dentro quella di, fatta com’è di caratteri e di accadimenti apparentemente minimi: i morti che “non dicono niente e sanno tutto”, gli uomini che invece di calarsi gli anni se li crescono, lo stare lì di una donna davanti alla circonvallazione per guardare “che passa il mondo”. Fra spinte e controspinte, fra il “cominciamo pure” e il ”continuiamo pure” che ricorrono a battere il ritmo, impariamo che, sempre più, la scrittura diè la messa a fuoco progressiva di un carattere, il suo: il suo essere “bastiancontrario”, il suo essere “matto come un russo”, il suo essere innamorato di un poeta come Raffaello Baldini, il suo magone davanti alla casa deicome fosse una scatola di bottoni, il suo stare a vedere lacome va avanti a ogni svolto imprevisto dello stare al mondo.