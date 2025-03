Gamberorosso.it - La pasticceria di sole donne che ha inventato la torta pasqualina dolce

Arenzano non è solo la patria della Mezza Carolina e luogo rinomato per le attività outdoor e i parchi naturali. Questa cittadina ligure in provincia di Genova ospita anche unache sta cambiando il modo di intendere la tradizione dolciaria regionale. Luana Lagrotteria con la sua brigata diè pronta a conquistare il territorio con prodotti d’eccellenza e iniziative volte al sociale. LaVelludo di Arenzano ha tutte le carte in regola per poter diventare un punto di riferimento dell’arte pasticcera contemporanea.Un percorso tra esperienza e ricercaLuana Lagrotteria inizia il suo percorso nel mondo dellacon la volontà di creare qualcosa che si potesse differenziare dalle realtà esistenti. Una laurea in design navale e una mente portata alla creazione fuori dagli schemi l’hanno aiutata a scegliere la giusta via da percorrere.