La passione pallacanestro. Via al torneo degli over 55

Quando laper lanon conosce età. Ne è la dimostrazione il quintoCittà di Prato di Maxibasket55, in programma domani e domenica presso la palestra di via Roma e quella del Buzzi. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Street Basket Prato con la Lega Maxibasket, il Csi e il patrocinio del Comune e del Coni provinciale, è dedicata ai giocatori50 (l’età media dei componenti deve essere maggiore o uguale a 55 anni). Al via ci saranno otto formazioni, provenienti da tutta Italia. A rappresentare Prato ecco i Mustangs e Street Basket, che sfideranno Savona, Milano, Torino, Roma, Genova e Trasimeno. Le compagini sono divise in due gironi, ciascuno da quattro. Domani, dalle 15 alle 18, due semifinali e due finali con gare da due tempi di 12 minuti. Chi avrà partecipato alle finali si confronterà - in un incrocio fra i due gironi - domenica, dalle 9 alle 15, al PalaBuzzi in partite da quattro tempi da 8 minuti.