La passeggiata marinara si tinge di blu

Fate largo, arriva il ‘lungofiume parigino’. Primo degli incontri di presentazione ai portatori di interessi del Masterplan che guiderà la realizzazione del Boulevard blu, la "promenade urbana tra storia e natura per collegare il centro al porto", dal ponte di Tiberio al ponte della Resistenza. Il progetto è tra le azioni principali di ‘Rimini di verde e di blu’, investimento complessivo da 10,5 milioni di euro. Una qualificazione in chiave di sicurezza urbana e valorizzazione di identità e tradizione. Nonché "nuova attrattiva turistica, con innalzamento della sicurezza idraulica in un punto centrale della città", ha detto l’assessora Anna Montini l’altra sera al vinema Tiberio, dove è intervenuta con i colleghi Valentina Ridolfi e Mattia Morolli, e il dirigente Alberto Della Valle. Il porto è "considerato con un approccio integrato, dando uguale peso funzionale e della fruibilità alle due sponde, destra e sinistra".