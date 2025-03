Sport.quotidiano.net - LA PAROLE DI SAPUTO a una tv canadese. Joey: "Fatto di tutto per Motta. Fortunati ad avere Italiano»

Un quarto posto che fa sorridere e ben sperare per un finale di stagione impegnativo, con il sogno di raggiungere ancora l’Europa.fa il bilancio del rush finale che attende il suo Bologna, sottolineando che i rossoblù saranno chiamati al massimo sforzo per centrare gli obiettivi: "Al quarto posto si sta bene però la stagione è ancora lunga – racconta il presidente all’emittenteOmni Television – abbiamo partite contro squadre toste che stanno lottando per la nostra stessa posizione e per la Champions League. Siamo tutti molto contenti ora ma può ancora succedere di". Una posizione che però sottolinea il buon lavorofino ad ora nonostante l’avvicendamento in panchina: "L’anno scorso è stato incredibile, non pensavamo di arrivare a quel livello e con i cambiamenti che abbiamo, essere dove siamo è bello.