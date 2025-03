La parola più cercata nel web? È Amore Vecchioni ci spiega l’etimologia | È una parola che deriva dal sanscrito

Leggi su Orizzontescuola.it

Durante la puntata del 23 marzo della trasmissione In altre parole, condotta su La7 da Massimo Gramellini, è emerso come il termine “” sia tra i più ricercati online. Il cantautore e ex docente Roberto, ospite fisso del programma, ha approfondito l’origine del termine, tracciando un percorso etimologico che parte dalfino ad arrivare alla lingua latina.L'articolo Lapiùnel? È “”,ci: “È unachedal” .