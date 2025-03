Lanazione.it - La palestra diventa set . Okkia lancia sempre Prato: "Fieri della nostra città"

Leggi su Lanazione.it

"E uno. Salto". "E due. Salto". Sullo sfondo due ragazze e un giovane muscoloso indossano scaldamuscoli e fascia per i capelli insieme agli immancabili occhiali da sole firmati. Siamo allaUniverso, siamo nel set del nuovo catalogostagione estiva del brand tutto pratese, che ormai da tempo sta spopolando tra giovani e meno giovani. Portarein giro per il mondo. Essere riconoscenti alle proprie radici è fondamentale, ed è proprio da questo principio che nasce la decisione di promuovere la nuova collezione estiva di occhiali da sole con un catalogo d’eccezione. Alessio Torracchi e Massimo Scuccimarra, insieme ai soci romani Alfonso Femminella e Nunzia Serrani, hanno scelto un’ambientazione speciale per il nuovo shooting di: laUniverso. Un luogo simbolico che, per un giorno, si è trasformato in un set fotografico dal sapore anni Novanta, tra colori accesi, abbigliamento a tema e un’atmosfera carica di energia.