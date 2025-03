La pace di Putin per l’Ucraina | Amministrazione transitoria con l’Onu e nuove elezioni prima dei negoziati

Leggi su Open.online

Il presidente della Russia Vladimirpropone una “” per. Sotto l’egida del. Per organizzare«democratiche» nel paese. E poi negoziare un accordo dicon la nuova autorità. «Potremmo naturalmente discutere con gli Stati Uniti, anche con i paesi europei e naturalmente con i nostri partner e amici, sotto l’egida del, della possibilità di istituire un’in Ucraina», ha dichiaratodurante un viaggio a Murmansk (nord-ovest). Secondo lo Zar le forze russe sono in possesso dell’«iniziativa strategica» lungo l’intera linea del fronte in Ucraina. «Ci sono ragioni per credere che li finiremo. Il popolo ucraino dovrebbe capire cosa sta succedendo».ha parlato durante un incontro con i militari del sottomarino nucleare Arkhangelsk.