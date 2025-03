Ilfattoquotidiano.it - La nuova trovata di Djokovic: cosa sono i guantoni blu che indossa a Miami

Novaksta ritrovando la forma migliore aiOpen. Che sia forse merito dei suoi guanti speciali? Già, perché i più attenti avranno notato che il tennista serbo ha utilizzato questi accessori nei i cambi campo mentre stava seduto in panchina nell’incontro vinto contro Sebastian Korda. Unaper combattere il caldo e l’umidità della Florida, che finora sta portando bene:è arrivato fino in semifinale al Masters 1000.Il rapporto tra il campione serbo e i metodi alternativi per curare il corpo è ben noto. Al Roland Garros 2023, durante un cambio di campo, sotto la maglia del serbo apparì un bottone (ideato da un’azienda veneta) in grado di emanare lunghezze d’onda di luce terapeutica. In un’intervista rilasciata a GQ dello scorso gennaio, il numero 7 del ranking mondiale ha svelato l’uso di uno strano disco verde energetico che ha portato con sé anche agli Australian Open 2025.