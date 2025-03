Formiche.net - La nuova minaccia per la flotta di Mosca nel Mar Nero si chiama Katran. Ecco i dettagli

Leggi su Formiche.net

Dall’inizio del conflitto in Ucraina, i droni marittimi (più correttamente definiti Unmanned Surface Vessels, o Usv) sono stati impiegati in modo sempre più efficace dalle forze di Kyiv nel disturbare le operazioni navali russe nel Mar, fornendo all’Ucraina un mezzo economicamente vantaggioso per sfidare la nettamente superiore forza navale di. I risultati raggiunti nel corso dei mesi hanno contribuito a far progredire ulteriormente il processo di sviluppo degli Usv, migliorandone costantemente la qualità e le capacità operative. L’ultimo esemplare di questa famiglia è il, un sistema sviluppato dalla Military Armored Company Hub nell’ambito del cluster di difesa Brave1, e presentato pochi giorni fa dalle autorità di Kyiv. Questo drone autonomo si distingue per la sua versatilità e per l’armamento avanzato, progettato per missioni di ricognizione e attacco su lunghe distanze.