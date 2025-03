Ultimouomo.com - La NBA si prepara a sbarcare in Europa

Della volontà della NBA diinsi parla da anni, ma ora ci siamo. Ieri a New York il commissioner Adam Silver, alla presenza del segretario della FIBA, Andrea Zagklis, ha illustrato il piano d’azione al Board of Governors, l’assemblea dei 30 proprietari della Lega (gli owner delle franchigie), ricevendo un entusiastico appoggio. «L'idea iniziale è una lega di 16 squadre, 12 permanenti e quattro con promozioni e retrocessioni. Saranno sia già esistenti inche create da zero. L’importante è rispettare la tradizione del basket europeo: il formato delle partite rimarrà quello FIBA», ha spiegato nella conferenza stampa che ha seguito la riunione.Non si tratterebbe quindi di una Division europea della NBA, un’ipotesi logisticamente implausibile che per anni ha illuso gli amanti del basket oltreoceano, ma di una lega completamente nuova gestita insieme da NBA e FIBA come succede già in Africa con la Basketball Africa League.