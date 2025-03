Anteprima24.it - La Misericordia di Torrecuso compie i primi 30 anni di attività

Tempo di lettura: 2 minutiLadinata il 25 agosto 1995 dopo aver superato innumerevoli sfide, sia a livello locale che nazionale ed internazionali si accinge, con il Governatore Nicola Maiello e tutti i confratelli, a festeggiare i suoi30dicon un programma ben dettagliato che sarà divulgato nei prossimi giorni.“Quando nel 1995 si pensò di costituire aun’associazione di volontariato che si occupasse di emergenze sanitarie, visto che ancora non esisteva il 118, – afferma Nicola Maiello – abbiamo subito pensato ed aderito alla grande famiglia delle Misericordie d’Italia. Non immaginavamo nemmeno lontanamente quale grande ed intensa esperienza stavamo per intraprendere. Ci trovammo di fronte io e gli altri soci fondatori ad una realtà associativa con una storia ed una tradizione ultrasecolare per niente statica, anzi effervescente e dinamica, assolutamente radicata e presente nella società d’oggi, già proiettata, per sua stessa natura, ad affrontare il futuro.