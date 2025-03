Newsagent.it - La lirica in Galleria: il 5 aprile il debutto de Lo Spartito Magico

Leggi su Newsagent.it

L’operade Losceglie uno spazio suggestivo e inedito come lad’arte Dantebus di Firenze per il suoSabato 5alle 19.30. A rendere unico nel suo genere lo spettacolo di Sergio Cirillo è una location intima e raccolta che per l’occasione metterà in scena un’orchestra di cinque elementi (quartetto d’archi e pianoforte), oltre a un tenore, un soprano, due baritoni e una voce narrante.L’iniziativa, infatti, rientra all’interno di un format inedito, dove l’arte dell’operaincontra l’arte di una, proprio per valorizzare, amplificare ed esaltare questa rappresentazione per un numero ristretto di ospiti, che potranno viverla quasi da protagonisti all’interno dello spettacolo.“Loè un’opera unica nel suo genere”, dichiara Andrea Rosario Fusco, fondatore di Dantebus, “dopo ilal Teatro Grande di Pompei, insieme all’autore Sergio Cirillo, abbiamo pensato di mettere in scena quest’opera, in versione riadattata, in unad’arte capace di esaltare e valorizzare ogni suo elemento, dall’orchestra ai protagonisti, 5 attori talentuosi di Napoli, nonché tutto il contesto scenografico e dello storytelling”.