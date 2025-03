Lanazione.it - La lenta agonia del commercio. In 12 anni sparito un negozio su 4

Se la crisi delle attività commerciali nei centri storici morde, la Confsi preoccupa non poco. L’analisi dei dati registrati in 122 Comuni italiani, non fa dormire sonni tranquilli ai vertici dell’associazione di categoria. L’ultima indagine pubblicata da Confe Centro studi Tagliaferri, restituisce nel periodo 2012-2024, risultati sconfortanti. Perché a Lucca tra gli esercizi al dettaglio, suddivisi per tipologia, si annota un calo del 24,3%, posizionando la nostra città al 51° posto nella classifica generale dei Comuni presi in esame. Un dato mezzano, migliore di altri sempre in Toscana ma non lusinghiero. In mezzo c’è stato il Covid, certo, ma soprattutto una metamorfosi dei luoghi, delle abitudini, un cambiamento insomma. Lo dice a chiare lettere il direttore toscano di ConfFranco Marinoni: "Il tessuto economico ed urbano ne esce ovunque profondamente cambiato".