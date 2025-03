Gamberorosso.it - La legge è uguale per tutti, il cibo no. Esce la prima guida ai ristoranti degli avvocati

Leggi su Gamberorosso.it

Laper. Forse. Ilcertamente no. E glilo sanno bene, soprattutto quelli di affari che spesso a tavola chiudono contratti milionari o discutono di quotazioni in borsa, brevetti e privatizzazioni. Ora, non è dato sapere se un buon piatto mangiato in un ambiente adatto possa favorire un accordo tra le parti, ma certamente male non fa. Nel dubbio, LC Publishing Group ha dato alle stampe laedizione del Le Tavole della, laaipiù amati daglidi affari. Il volume, a cura di Letizia Ceriani e Nicola Di Molfetta, direttore responsabile di MAG, il primo magazine dedicato alla business community italiana, è lo spin off adeguatamente implementato della rubrica omonima pubblicata ogni mese sulla rivista. “Sono anni – spiega Di Molfetta nell’introduzione della– che raccogliamo indicazioni e suggerimenti dalla comunità legale che ili frequenta per lavoro, oltre che per piacere, e senza altri fini se non quello di gustare un pasto di qualità mentre si discute un contratto, di intervista un futuro socio, si celebra un successo o si pianificano strategie di crescita sul mercato”.