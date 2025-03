Metropolitanmagazine.it - La Groenlandia forma un nuovo governo, poco prima della visita di Vance, per resistere alle pressioni di Trump

Il vice presidente degli Stati Uniti JDsarà oggi, 28 marzo, incon la moglie Usha, il consigliere per la sicurezza nazionaleCasa Bianca Michael Waltz, il segretario all’energia Chris Wright e il senatore repubblicano Mike Lee dello Utah.visiterà la baseUs Space Force a oltre mille chilometri dalla capitale Nuuk, in quella che viene considerata l’ultima manifestazione dei progetti espansionistici americani sull’isola, che resta una regione autonomaDanimarca. Sull’isola, le visite americane cominciano a sembrare sempre più un tentativo di intromettersi nella politica interna, raccogliendo sostegno per stringere legami più stretti con gli Stati Uniti tra la popolazione locale, a spesesovranità danese.Il primo ministro facente funzione, Mute B Egede, ha parlato di una «provocazione» e di una «dimostrazione di potere», e ha chiesto alla comunità internazionale di farsi avanti.