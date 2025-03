Notizie.com - La grandissima novità per l’assegno unico: già da questo mese la noterai

Leggi su Notizie.com

Dal 5 marzo è entrato in vigore un nuovo regolamento che determinerà effetti positivi sulgià a partire daldi aprile.Abbiamo a che fare con unafondamentale per il calcolo dell’ISEE. Tale indicatore, strumento cardine per valutare la condizione economica delle famiglie e per la concessione di aiuti economici, agevolazioni e detrazioni fiscali, sarà dunque calcolato in modo diverso rispetto al recente passato. E cambiando l’ISEE cambiano anche gli importi del, l’aiuto concesso dallo Stato alle famiglie con figli a carico.Laper: già dala– notizie.comL’AUU viene infatti assegnato in base all’ISEE. Più basso è l’indicatore e maggiore sarà l’importo del. Chi non presenta l’ISEE riceve la somma minima prevista dalla normativa.