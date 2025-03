Ilfattoquotidiano.it - La grande volata del calcio europeo: il punto sui 5 campionati top, con la variabile Champions

Nove settimane per ladel: il rush finale dei cinquetop e della. Dove, non a caso, partecipano ai quarti le rappresentanti di Spagna (Real Madrid e Barcellona), Inghilterra (Arsenal e Aston Villa), Germania (Bayern e Borussia Dortmund), Francia (Psg) e Italia (Inter). Si fa la stagione, si gonfia il portafoglio e poi altro giro di giostra con il mondiale per club a 32 squadre, dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti, con un montepremi da capogiro.QUI SERIE A L’Inter sogna il Triplete: in testa alla Serie A, quarti dicontro un Bayern Monaco che ha mezza difesa ko, semifinale di Coppa Italia nell’eterno derby contro il Milan. I nerazzurri possono vincere tutto o niente, dipende da diversi fattori: grado di forma, infortuni, squalifiche, calendario.