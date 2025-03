Ilfattoquotidiano.it - La frase choc di Elisa Di Francisca: “Torniamo alle punizioni e al provare sofferenza, serve da motore per vincere”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Rivedendola devo dire che ci sono andata giù pesante“. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona,Diè tornata sulle sue durissime affermazioni contro Benedetta Pilato durante le Olimpiadi di Parigi 2024. La giovane nuotatrice 19enne in un’intervista aveva raccontato di essere felice per il quarto posto ottenuto ai Giochi, ma era stata ingiustamente criticata dall’ex schermitrice, che nella veste di opinionista aveva dichiarato: “Assurdo, ma che ci è venuta a fare? Io rabbrividisco”. Dioggi sostiene di aver fatto marcia indietro, ma le sue stesse parole la smentiscono: “un po’e al, chedapere far bene”, ha detto durante la puntata andata in onda giovedì 27 marzo sulla Rai. Unaterrificante e inappropriata, soprattutto (ma non solo) pensando a quanto sta succedendo nella ginnastica ritmica, dove solo due giorni fa la direttrice tecnica Emanuela Maccarani è stata allontanata in seguito al processo che comincerà a Brescia per presunti maltrattamenti sulle giovani ginnaste.