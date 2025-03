Ilrestodelcarlino.it - La festa dei ciliegi in fiore: tradizioni e colori di primavera

Con l’arrivo della, la Valle del Panaro si veste di bianco e rosa per celebrare ladeiin, un evento che da oltre cinquant’anni rende omaggio alla spettacolare fioritura di queste piante. Questa manizione, che si terrà dal 5 al 13 aprile, profondamente radicata nella tradizione del territorio, è un’occasione per ammirare iin tutta la loro bellezza e partecipare a numerose iniziative che animano le strade di Vignola, nel cuore delle Terre di Castelli. Oltre alla bellezza paesaggistica, laè un viaggio attraverso i sapori e lelocali. Passeggiando per il centro storico, visitatori e turisti possono immergersi nei mercatini tematici, dove stand enogastronomici offrono prodotti tipici e specialità legate allaa, frutto simbolo di questo territorio.