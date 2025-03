Secoloditalia.it - La febbre dell’oro: quotazioni alle stelle e nuovo massimo storico per il bene rifugio in tempi di dazi e di incertezza

Leggi su Secoloditalia.it

E’ la, per citare il memorabile film di Charlie Chaplin. Record su record per il metallo giallo che ormai si attesta come undi primaria importanza indiannunciati e didelle possibili ripercussioni. L’ultimo record è stato raggiunto proprio stamattina, venerdì 28 marzo, superando iltoccato appena giovedì in scia agli annunci del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, suidel 25% sulle importazioni di auto. A metà seduta, l’oro ha impresso un’ulteriore accelerazione e lemostrano un rialzo dello 0,7% a 3.077 dollari l’oncia.Oro,boom Prosegue dunque la corsa. Gli investitori sono alla ricerca di benigli acquisti si intensificano. Lehanno superato la soglia dei 3.