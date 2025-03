Tpi.it - La disavventura di Diletta Leotta in aeroporto: “Mi ha strizzato le te**e, ero in imbarazzo” | VIDEO

è stata protagonista di una piccolainche ha raccontato nel corso del programma da lei condotto, in onda su Radio 105. La giornalista di Dazn, infatti, ha rivelato che si trovava in undella Germania, dove gioca il marito Loris Karius: “Volevo tornare in Italia e, mentre faccio il passaggio lì del metal detector, a un certo punto arriva una poliziotta che vuole controllarmi”.“Mi hale, sì. Ero un po’ in. a un certo punto mi dice di alzare le ascelle e io lì già stavo male”., che ha rivelato di soffrire il solletico, ha quindi aggiunto qualche altro dettaglio: “La signorina si avvicina e mi mette le mani sotto le ascelle e comincia. (a toccare, ndr). A un certo punto mi sono spogliata completamente. Quasi completamente, avevo una canottierina e le ho detto: ‘Guarda, non ho niente nelle ascelle’.