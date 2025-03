Sport.quotidiano.net - La decisione dell’Osservatorio: i 1.000 posti del settore ospiti destinati solo ai residenti fuori dalla provincia. Pesano gli scontri del 2022. Venezia vietata: niente tifosi bolognesi al Penzo

No aial. Sì airossoblù al seguito del Bologna in laguna, a patto che non risiedano nelladi Bologna. Questa lapartorita dall’Osservatorio, a sole quarantott’ore circasfida in programma domani alle 15. Ilha predisposto nel pomeriggio di ieri la vendita dei biglietti per l’intero(capienza 1001) al costo di 40 euro nei punti del circuito, on line e non, Vivaticket. Prevista un’ulteriore stretta: la vendita è riservata ai solial didelladi Bologna in possesso di fidelity card, con il tagliando che comprende nel costo anche il servizio di trasporto di andata e ritorno in traghetto dedicato dal Pala Expo di Mestre allo stadio Pier Luigi. Non ci sarà quindi il tifo organizzato al seguito del Bologna.