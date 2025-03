Lanazione.it - La crisi del lavoro. Sempre meno occupati. Donne penalizzate. Pistoia maglia nera

Una provincia che tende ad avere, purtroppo,posti di, soprattutto se si è donna. Ed anche a livello di inattivi, ovvero i cosiddetti Net, sono davvero tanti e destano una grande preoccupazione in ottica futura. In questi giorni l’ufficio Regionale di statistica, sulla base delle elaborazioni di dati Istat, ha pubblicato la panoramica della Toscana relativa al mondo delper il 2024 e i numeri per la provincia disono alquanto allarmanti. Partendo da chi ha un’occupazione regolare, nella fascia 15-64 anni, si vede che il tasso di attività è complessivamente al 66,1% (composto dal 77,1% in campo maschile e 55,2% in quello femminile) che fa subito guadagnare ae dintorni laa livello regionale sia in valore assoluto che per lementre per gli uomini siamo al sesto posto, in ogni caso al di sotto della media toscana.